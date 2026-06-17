Tragico incidente sulla Torino-Aosta, muore il conducente della vettura

Tragedia questa mattina a Carema, dove poco prima delle 11, il 118 di Azienda Zero è intervenuto a seguito di un incidente stradale. Ancora da ricostruire cause e dinamica ma l'impatto si è verificato prima dello svincolo di Quincinetto, sull'autostrada Torino-Aosta.



A bordo dell'auto coinvolta si trovava una persona che ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei soccorritori che hanno inviato sul posto anche l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso.