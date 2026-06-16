Dal Nord Ovest - Minaccia di gettarsi dal cornicione di uno stabile, salvato dalla Polizia

La Polizia di Stato è intervenuta nella prima mattinata di ieri per soccorrere un uomo che aveva scavalcato la ringhiera del balcone del proprio appartamento, a Torino, con l’intento di compiere un gesto estremo.

Intorno alle 6.45, una donna ha segnalato al 112 la presenza di un uomo che si sporgeva pericolosamente dal parapetto del balcone di un appartamento sito al quinto piano dello stabile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato San Paolo, che hanno accertato la fondatezza della segnalazione trovando l’uomo in bilico sul cornicione di un balcone mentre si reggeva con le mani alla ringhiera.

Valutata la situazione, i poliziotti hanno predisposto un intervento coordinato, raggiungendo il balcone dell’appartamento adiacente per potersi avvicinare all’uomo. Gli agenti hanno quindi instaurato un dialogo con lui, al fine di tranquillizzarlo e farlo desistere dal gesto estremo, mentre contemporaneamente i Vigili del Fuoco sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento.

L'azione congiunta e simultanea delle due forze intervenute ha consentito di mettere in sicurezza l'uomo in pochi istanti, scongiurando conseguenze ben più gravi. Dopo essere stato tratto in salvo, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale.

Al termine dell'operazione, il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha voluto incontrare personalmente gli operatori intervenuti, esprimendo il proprio apprezzamento e congratulandosi con loro per la professionalità, la lucidità e il coraggio dimostrati nel corso del delicato intervento che ha consentito il salvataggio dell’uomo.