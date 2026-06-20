“La Banda suona per noi”: a Biella la musica celebra tre secoli di storia tra Piemonte e Sardegna

Sabato 20 giugno 2026 Biella sarà teatro di una grande festa della musica bandistica con “La Banda suona per noi”, iniziativa promossa dalla Città di Biella nell'ambito di Biella Estate 2026 e del Festival delle Identità – Paesaggi sonori tra Piemonte e Sardegna. Appuntamento che riporta al centro dell’attenzione il profondo rapporto che da oltre tre secoli unisce il Piemonte e la Sardegna.

L’evento richiama idealmente un legame che affonda le proprie radici nella storia. Dal 1720, anno del secondo centenario dell’incoronazione della Madonna di Oropa, i territori biellesi entrarono a far parte del Regno di Sardegna; Piemonte e Sardegna condivisero istituzioni, simboli e un comune percorso politico che avrebbe contribuito alla nascita dello Stato italiano. Un patrimonio storico che trova nella musica uno dei suoi linguaggi più immediati e popolari.

Oggi, quel filo della memoria continua a intrecciare le due regioni attraverso iniziative culturali, sociali e musicali che valorizzano una comune eredità storica.

A partire dalle ore 16.00, otto bande musicali si esibiranno in diverse piazze del centro cittadino: in Piazza San Giovanni Bosco, le bande di Castelletto sopra Ticino e Coggiola; in Piazza Fiume, quelle di Cossato e Mottalciata; in Piazza del Battistero, le bande di Donato-Netro e Magnonevolo-Zimone; in Piazza Santa Marta, le formazioni di Gaglianico-Ponderano e Salussola-Viverone.

Le esibizioni confluiranno alle ore 18.00 in Piazza Vittorio Veneto, dove le otto bande riunite daranno vita al tradizionale concertone finale. L’apertura sarà affidata a due pagine particolarmente significative: “Il Canto degli Italiani”, simbolo dell’unità nazionale, e “Su Hymnu Sardu Nationale”, storico inno del Regno di Sardegna, testimonianza di una vicenda istituzionale che accomuna ancora oggi Piemonte e Sardegna.

A dirigere l’esecuzione sarà il Maestro Massimo Folli, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, figura di riferimento del panorama bandistico piemontese. Nato a Biella nel 1965, trombettista, compositore e direttore d’orchestra, Folli ha costruito una carriera prestigiosa che lo ha portato a guidare alcune delle più importanti formazioni bandistiche del territorio, ottenendo riconoscimenti nazionali e internazionali.

Dal 1999 dirige la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” Città di Biella, con la quale ha rappresentato l’Italia al 114° Certamen Internacional de Bandas de Música di Valencia. È inoltre direttore della Banda “G. Rossini” di Ponderano, della Banda Musicale “G. Puccini” di Gaglianico, del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure (AL). Compositore e arrangiatore, ha collaborato alla realizzazione delle musiche per la celebre rappresentazione della “Passione di Cristo” di Sordevolo nell’anno 2000 ed è dal 1998 Presidente Prov.le di Biella dell’ANBIMA, l’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome.

Attraverso la forza evocativa della musica, “La Banda suona per noi” diventa così molto più di una semplice rassegna musicale: un’occasione per celebrare la storia di due terre che, pur separate dal mare, continuano a riconoscersi in valori, tradizioni e identità: due realtà geograficamente distanti ma unite da una storia comune che continua a vivere nelle tradizioni, nella cultura e nelle note delle bande musicali.