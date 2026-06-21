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ATTUALITÀ | 21 giugno 2026, 14:30

Guardia di Finanza, il 252° anniversario di fondazione: le parole del ministro Pichetto

Guardia di Finanza, il 252° anniversario di fondazione: le parole del ministro Pichetto

Guardia di Finanza, il 252° anniversario di fondazione: le parole del ministro Pichetto

“La lunga storia della Guardia di Finanza racconta un incessante impegno a tutela del patrimonio economico e finanziario della Nazione. L’attività di grande valore tecnico svolta dalle donne e dagli uomini delle Fiamme Gialle è fondamentale anche per la difesa dell’ambiente, grazie alla capacità di contrastare i reati contro l’ecosistema e le frodi, comprese quelle nel settore energetico. Un’opera condotta con dedizione, competenza e professionalità, al servizio del Paese e dei cittadini”. 

Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel giorno in cui ricorre il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

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