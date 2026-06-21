Guardia di Finanza, il 252° anniversario di fondazione: le parole del ministro Pichetto

“La lunga storia della Guardia di Finanza racconta un incessante impegno a tutela del patrimonio economico e finanziario della Nazione. L’attività di grande valore tecnico svolta dalle donne e dagli uomini delle Fiamme Gialle è fondamentale anche per la difesa dell’ambiente, grazie alla capacità di contrastare i reati contro l’ecosistema e le frodi, comprese quelle nel settore energetico. Un’opera condotta con dedizione, competenza e professionalità, al servizio del Paese e dei cittadini”.

Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel giorno in cui ricorre il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.