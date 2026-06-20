SustainEvents, l’Alto Piemonte punta sul turismo responsabile

Trasformare gli eventi culturali e sportivi in strumenti di sviluppo sostenibile, a beneficio dell’intero ecosistema locale. È questa la sfida della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, capofila italiano del progetto transfrontaliero Interreg SustainEvents.

A ridosso della stagione estiva 2026, il progetto traccia un primo bilancio delle azioni avviate, con risultati sul fronte della formazione, della certificazione degli eventi e della promozione internazionale dell’area.

Il cuore di SustainEvents è il superamento del tradizionale approccio alla gestione degli eventi, a favore di un modello fondato sulla sostenibilità e sulla generazione condivisa di valore. Sotto la guida di ISTUD Business School, partner di progetto, è stato avviato un percorso finalizzato a definire un metodo di lavoro replicabile, a disposizione degli organizzatori interessati alla valorizzazione del territorio.

Il percorso si basa su una serie di eventi pilota e prevede cinque incontri partecipativi per ciascuna iniziativa, pensati per favorire il confronto e la coprogettazione tra imprese, enti e istituzioni. L’obiettivo è arrivare a un piano operativo capace di valorizzare esigenze e risorse dell’ecosistema locale.

Tra gli eventi pilota in programma tra giugno e ottobre, tre si svolgeranno nell’Alto Piemonte: Monte Rosa Skymarathon ad Alagna Valsesia, Aida - Tones on the Stones a Oira, nel Verbano, e Fatti ad Arte a Biella.

L’impegno per il territorio si riflette anche nell’adozione di standard concreti e misurabili. Grazie al bando promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Monte Rosa Skymarathon, Cross Festival e Viotti Festival hanno già avviato il percorso verso la certificazione internazionale ISO 20121. Un risultato che conferma una crescente attenzione verso la gestione responsabile degli eventi e dei flussi turistici.

Alla qualificazione della filiera si è affiancata una strategia di promozione internazionale. Nel mese di maggio il territorio ha ospitato tre fam trip dedicati a content creator e firme del giornalismo turistico europeo: la norvegese Jeanette Mysen Wilhelmsen, di reiseperler.com; Claudia Zanin, caporedattrice e fotografa del portale Italie.nl; e Saskia Balmaekers, dai Paesi Bassi, di Ciao Tutti.

Durante i viaggi, le blogger hanno visitato alcune delle principali attrazioni dell’Alto Piemonte: dal Lago d’Orta alla Val d’Ossola, con il Tones Teatro Natura, passando per le Isole Borromee e la Ciclovia del Toce, fino alle eccellenze agroalimentari e alle realtà della tradizione risicola novarese e vercellese, come la Riseria Cascina Canta e la Tenuta Colombara.

La promozione dell’area ha trovato spazio anche su riviste e guide di settore nazionali e internazionali, tra cui Touring Club Italiano, Petit Futé e Dove, grazie a una campagna crossmediale pensata per accreditare Alto Piemonte, Ticino e Varesotto come mete di riferimento del turismo responsabile.

«Con il progetto SustainEvents dimostriamo concretamente che la sostenibilità non è un costo o un adempimento burocratico, ma un potente fattore di competitività e di attrazione – commenta il presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Angelo Santarella –. Attraverso la certificazione degli eventi e la formazione stiamo definendo un modello di gestione condiviso, capace di accrescere il valore del turismo attivo e culturale nell’area transfrontaliera. Far conoscere all’estero e sui media di settore i risultati di questo progetto, unitamente alle nostre eccellenze, significa qualificare tutta la filiera dell’accoglienza e, con essa, il nostro intero territorio».