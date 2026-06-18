Da cabina telefonica a biblioteca di comunità con oltre 200 libri: a Torrazzo donazioni e visitatori in aumento FOTO e VIDEO

Un tempo era la vecchia cabina del telefono, dove generazioni diverse del paese si sono ritrovate per mettersi in contatto con gli amici e le persone care. Da quasi un paio di anni, però, si è trasformata in un punto informativo di scambio libri che ospita tuttora oltre 200 volumi di generi diversi, come geografia, storia, romanzi, oltre a cartine e guide turistiche dei luoghi più suggestivi del Biellese. Non solo in italiano ma anche in diverse lingue, come l’inglese e il francese.

Stiamo parlando della Bibliocabina di Torrazzo che, ogni giorno, richiama un gran numero di curiosi, tra residenti, escursionisti e pellegrini. “È il segno che l’intuizione di 2 anni fa è stata lungimirante – sottolinea il sindaco Luigi Graziano – Col tempo è diventato un punto di ritrovo apprezzato e condiviso dai tanti visitatori delle nostre zone”.

Come ricordato dal primo cittadino, la cabina venne donata da una coppia, Florence e Franco, residente tra la Francia e il paese immerso nella Valle Elvo, spesso utilizzata dagli stessi e regalata per scherzo il giorno del loro matrimonio. Così per evitare che venisse lasciata in cantina, venne collocata in centro paese su idea dello stesso Graziano.

“Piccole idee che si rivelano efficaci per creare movimento e curiosità nelle nostre zone – spiega – C’è anche un pizzico d’arte con le opere dell’artista Daniela Borla, in arte Dabò, realizzate su pannelli in legno, all’interno e all’esterno della struttura. Il bilancio di questo biennio è estremamente positivo ma il numero delle donazioni di libri aumenta mese dopo mese. Una sola raccomandazione: portate tomi in buone condizioni”.