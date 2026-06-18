La Maturità di Luca Pozzato, direttore GAL Montagne Biellesi: "Quella sera in Burcina con gli amici di sempre"

"Era la primavera-estate del 2004. Ricordo di aver trascorso la notte prima degli esami non con i compagni di classe, ma con il gruppo di amici che, in gran parte, frequento ancora oggi.

Andammo tutti in Burcina, in scooter, salendo dalla parte del Vandorno, fino ad arrivare al tronco dove si trova la panchina panoramica, da cui si può osservare il paesaggio circostante. Rimanemmo lì per un bel po’, credo fino a mezzanotte, a ridere, scherzare, bere qualche birra e giocare con un pallone da calcio. Eravamo ragazzi e ragazze spensierati, come forse si riesce a essere solo a quell’età. Di quella sera conservo un ricordo molto bello: in Burcina, con gli amici di sempre.

Il giorno dopo ci fu la prima prova scritta. Scelsi il tema sulla Costituzione europea. Ripensandoci oggi, può sembrare quasi un segno: oggi, con il GAL, mi occupo di fondi europei".