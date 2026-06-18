DJ Trope, titolare del Galileo, racconta la Maturità: “Con la giusta preparazione, l’ansia pesa più dell’esame”

Le parole di Alessandro Tropeano (DJ Trope): “La mia notte prima degli esami fu molto emozionante, ma anche segnata da una forte agitazione. Avevo paura di non riuscire a fare una bella figura. Alla fine, però, le prove andarono molto bene e subito dopo riuscii a rilassarmi.

Se dovessi dare un consiglio ai ragazzi che oggi affrontano la Maturità, direi loro di prepararsi con impegno, ma di non preoccuparsi troppo, anche se credo sia normale vivere quel momento con una certa tensione. L'ostacolo più grande, spesso, è solo la preoccupazione e non l'esame in sé.

Bisogna cercare di godersi fino in fondo quel periodo perché, con il senno di poi, tutti i momenti vissuti alle superiori e il traguardo della Maturità restano ricordi preziosi. Dopo comincia la vera vita, ma quelli sono momenti bellissimi, che non tornano più. Per questo è importante viverli pienamente”.