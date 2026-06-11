Salussola, si insedia la nuova amministrazione Pozzo: assegnate deleghe e incarichi VIDEO

"Oggi il nostro impegno sarà rivolto all'intera comunità. Lavoreremo con dedizione, il nostro obiettivo è unire, ascoltare e fare crescere il nostro territorio. Grazie quindi a voi che ci avete votato". Con queste parole il neo sindaco di Salussola, Valter Pozzo, ha aperto mercoledì 10 giugno la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, prima di prestare il giuramento ufficiale e dare avvio al nuovo mandato amministrativo.

Nel corso della seduta sono stati presentati anche i componenti della Giunta comunale che affiancheranno il sindaco nella gestione dell'ente. Barbara Givonetti assume il ruolo di assessore con deleghe a bilancio, manutenzione di aree verdi, strade e piazze, decoro urbano, cultura, museo e biblioteca. Matteo Cabrio è stato nominato vicesindaco e assessore con deleghe a lavori pubblici, palestra e polivalente, commercio ed esercizi pubblici, cimiteri e sport.

Il sindaco Pozzo ha inoltre comunicato al Consiglio di aver adottato un apposito provvedimento per l'assegnazione di specifiche deleghe ai consiglieri comunali, nell'ambito delle facoltà previste dallo Statuto comunale.

Ad Alessia Avondo è stata affidata la delega ai servizi sociali; a Mirko Gazzetto quella all'ambiente; a Stefania Lacchia la scuola e l'istruzione; a Francesco Spina l'agricoltura e il distretto del cibo; mentre Sonia Scanavino seguirà eventi e rapporti con le associazioni.

Il primo cittadino ha precisato che tali incarichi hanno esclusivamente una funzione interna di supporto all'attività amministrativa e non comportano poteri decisionali o di rappresentanza esterna dell'ente. I consiglieri delegati non potranno infatti adottare atti amministrativi né svolgere funzioni gestionali, ma saranno chiamati a svolgere attività di studio, ricerca, analisi e approfondimento nelle materie assegnate, con un ruolo consultivo e propositivo a supporto del sindaco.