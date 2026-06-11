La tradizione celtica protagonista a Cavaglià, clima di festa e partecipazione a Villa Salino FOTO

Si è concluso in un clima di festa e partecipazione l'anno accademico 2025/26 dei corsi di inglese UPB. I corsisti hanno celebrato la fine delle lezioni nella suggestiva cornice dei giardini di Villa Salino a Cavaglià, trascorrendo una serata all'insegna della cultura e della convivialità.

L'insegnante Bruna Beltrami, affiancata dal gruppo musicale Ana Arsa, ha proposto un coinvolgente percorso tra i brani della tradizione celtica, invitando studenti e pubblico a partecipare con il canto e le danze popolari. L'iniziativa ha saputo creare un'atmosfera allegra e coinvolgente, culminata in un momento conviviale durante il quale non sono mancati piatti dolci e salati tipici della tradizione anglosassone.

Alla manifestazione è intervenuto anche il sindaco Mosé Brizzi, che ha ricordato con soddisfazione la lunga storia dei corsi di inglese a Cavaglià: da ben 28 anni, infatti, questa opportunità formativa viene offerta ai cittadini del paese e agli abitanti dei comuni limitrofi, contribuendo alla diffusione della conoscenza della lingua inglese e delle culture dei paesi anglofoni.