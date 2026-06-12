Biella, al Museo del Territorio si parla dell’Ordine dei Cavalieri Templari

Cavalieri Templari tra spada, croce e mistero. Questo il titolo della conferenza stampa tenuta da ricercatori ed esperti storici, in programma domani, sabato 13 giugno, alle 16.30, nella sala conferenze del Museo del Territorio Biellese.

L’incontro, ad ingresso gratuito, intende approfondire la storia dell’Ordine dei Cavalieri Templari, analizzando la dimensione spirituale e storica, assieme ai rituali di iniziazione e la complessa simbologia cristiana che ne ha distinto l’identità nei secoli. L’evento vede il patrocinio del comune di Biella.