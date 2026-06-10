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SPORT | 10 giugno 2026, 16:00

Sordevolo, conto alla rovescia per la Marathon Monte Mars 2026

Sordevolo, conto alla rovescia per la Marathon Monte Mars 2026

Sordevolo, conto alla rovescia per la Marathon Monte Mars 2026

Sono aperte le iscrizioni alla Marathon Monte Mars, l’evento di trail running che domenica 5 luglio 2026 porterà gli appassionati della corsa in montagna sui sentieri e sulle creste del Biellese. Per iscriversi è possibile accedere alla piattaforma dedicata:

Iscrizioni Marathon Monte Mars 2026

Organizzata da Alberto Monticone e Luigi Nicoletto, la Marathon Monte Mars rappresenta la prima edizione di una sky marathon sul territorio biellese. Un appuntamento destinato a richiamare non solo gli atleti locali, ma anche runner provenienti da tutta Italia, offrendo al tempo stesso un’importante occasione di promozione per il territorio e per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche.

La partenza è prevista alle ore 7.00 da Sordevolo. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la tradizionale competizione “Sordevolo-Coda”, con la quale condividerà la giornata dedicata alla corsa in montagna.

Entrambe le gare fanno parte del circuito “Trail Turismo Csen”, al quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito ufficiale di CSEN Biella.

Il Programma:
SABATO 4 luglio:
h 15.00 apertura segreteria, consegna pettorali a Sordevolo zona anfiteatro "Giovanni Paolo II"
h 18.00 chiusura consegna pettorali

DOMENICA 5 luglio:
h 5.45 ritrovo atleti a Sordevolo zona anfiteatro "Giovanni Paolo II"
h 6.15 controllo materiali
h 7.00 partenza atleti
h 12.00 previsto primo arrivo
h 15.00 inizio premiazioni
h 18.00 arrivo ultimo concorrente
 

Marina Bazzocchi

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