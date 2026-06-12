Da Andorno Bagni a Domus Laetitiae: la storia biellese nelle foto d'archivio

La fotografia, realizzata da Vittorio Besso prima del 1893, restituisce un vivido spaccato della vita elegante e mondana che animava la veranda del Grand Hotel Andorno, noto anche come Andorno Bagni, a Sagliano Micca.

Fondato nel 1888 da Antonio Sella, il complesso rappresentava una struttura all’avanguardia per l’epoca, che coniugava ospitalità di lusso e innovazione medico-terapeutica. Accanto al soggiorno alberghiero, infatti, venivano proposte pratiche come idroterapia, elettroterapia, ginnastica medica e massaggi, rendendo il Grand Hotel una meta privilegiata per chi cercava benessere e salute.

Dopo la chiusura nel 1937, l’edificio è stato trasformato in un centro di riabilitazione e, successivamente, nell’attuale Fondazione Domus Laetitiae, impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità.

Questa immagine rappresenta una preziosa testimonianza di un’epoca in cui turismo, medicina e paesaggio si intrecciavano, contribuendo a fare del Biellese un punto di riferimento nel panorama europeo delle località di cura.