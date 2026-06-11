Oasi Zegna agli Stati Generali delle Foreste Italiane

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno scorso si sono tenuti gli Stati Generali delle Foreste Italiane grazie a FSC Italia. Oasi Zegna ha raccontato, attraverso gli interventi di Riccardo Capo (Consigliere Delegato Oasi Zegna) e Corrado Panelli (dottore forestale), lo stato di avanzamento del progetto Zegna Forest e le opportunità legate ad una gestione sostenibile di questo ampio territorio montano. Oasi Zegna, grazie alle sue politiche ambientali, è certificata FSC® dal 18 febbraio 2022 per la gestione forestale, per la catena di custodia e per i servizi ecosistemici.

Una foresta, se gestita in modo responsabile, può essere uno strumento potentissimo nel contrasto ai cambiamenti climatici, all’inquinamento atmosferico, alla perdita della biodiversità. Anche di questo si è parlato agli Stati Generali delle Foreste Italiane, appuntamento annuale inedito promosso dal Forest Stewardship Council (FSC) Italia per fare il punto sullo stato delle foreste nel Paese, con il coinvolgimento diretto dei gestori forestali, delle istituzioni, delle organizzazioni ambientaliste e della società civile.

L’evento si è tenuto nella cornice simbolica della Tenuta Presidenziale di Castelporziano — una delle aree boschive più significative del Lazio — in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e del venticinquesimo anniversario di fondazione di FSC Italia, ONG attiva per diffondere la gestione forestale responsabile nel Paese dal 2001. In una nazione come l’Italia, che racchiude al suo interno 11 milioni di ettari di foresta, la gestione forestale responsabile rappresenta una formidabile opportunità per la tutela dell’ambiente e l’economia. Mentre aumenta la superficie ogni anno, le foreste diventano sempre più fragili.

Forest Stewardship Council® (FSC®) Italia FSC è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che fornisce soluzioni affidabili per aiutare a proteggere le foreste del mondo e affrontare le sfide odierne relative alla deforestazione, al clima e alla biodiversità. In Italia è presente dal 2001.



