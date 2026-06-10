Tre vittorie su tre per la FL-MuayThai di Fabio Lavecchia, domenica, a Milano, nella penultima gara stagionale della federazione, circuito Fight-1 nell'Accademia Europea. Giulio Piva, Nelson Tocino e Rayan Salhi già reduci da recenti importanti vittorie, si sono confermati imponendosi nelle loro rispettive categorie.

Ora il team di Lavecchia si dovrà preparare per l'ultimo impegno stagione, il 21 giugno, a Ciriè. “Porteremo oltre venti atleti – spiega Lavecchia -. Ragazzi e ragazze che si impegneranno nel contatto pieno, nel contatto leggero e nelle categorie speranze”.

“Per i match di Milano poco da aggiungere – insiste Lavecchia -. I ragazzi hanno confermato le loro qualità tecniche, vincendo e alla grande. Oramai è pronto il passaggio nella categoria di contatto pieno sia per Piva sia per Tocino. Sono molto soddisfatto anche per l'atteggiamento di tutti. Nessuno si monta la testa nelle vittorie e nessuno si deprime per le sconfitte. Viaggiamo con umiltà ma il gruppo continua a crescere e ad alzare l'asticella delle sfide. L'altro giorno abbiamo fatto esordire, a 9 anni, anche Enea Tiengo, che lavora con noi da pochi mesi, ma si è divertito in una sfida con un pari età. Molto bene”.