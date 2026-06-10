SEAB, approvato il bilancio. Bodo: “Esercizio positivo, ora prossime sfide: contratto di servizio e nuovi mezzi”

“SEAB ha chiuso positivamente il proprio esercizio con 707mila euro di utile netto. È la conferma del buon andamento della società negli ultimi anni e del pieno risanamento della società, derivato anche dalla chiusura del concordato”.

A parlare, con grande soddisfazione, il presidente Gabriele Bodo Sasso che ha comunicato l’approvazione del bilancio in assemblea nella giornata di lunedì, 8 giugno. E aggiunge: “Un risultato straordinario, ottenuto grazie alla sapiente opera dei dirigenti e degli operatori preposti. Un vero lavoro di squadra”.

Ora, si delineano nuove sfide all’orizzonte: “Chiusa questa partita, l’obiettivo è di migliorare sotto ogni aspetto – sottolinea – Ora, affronteremo la sfida del nuovo contratto di servizio che partirà dal prossimo 1° luglio. A ciò si aggiunge il continuo rinnovo del parco mezzi, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara”.

Tra i risultati ottenuti, figura sicuramente l’arrivo di nuove figure in SEAB. “Sono state assunte 40 persone in più al netto dei pensionamenti negli ultimi 3 anni – afferma Bodo Sasso - Non solo: si è anche assistito ad un incremento di diversi servizi, come la raccolta dell’organico”.

Sulle spese in aumento, Bodo Sasso è netto: “Spesso non sono dipesi da noi, penso solo ai costi di smaltimento. Ma un dato è incontrovertibile: negli ultimi 4 anni, a fronte di un’inflazione del 17,4 per cento, SEAB ha adeguato i costi del 5,97 per cento. È la dimostrazione dell’impegno di tutto il nostro personale”.

Infine, alcuni chiarimenti sulla raccolta del verde. “Ho letto molti pensieri sul tema ma è opportuno precisare un aspetto – commenta – Sono state assunte 10 persone qualificate nell’ultimo periodo che però nulla hanno che fare con il servizio di raccolta. Inoltre, il costo della cura del verde non impatta minimamente sulla raccolta dei rifiuti”.