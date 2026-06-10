Nuovo stallo carico e scarico merci nell’area ex Fila a Biella

Il Comune di Biella ha disposto l’istituzione di un nuovo stallo di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico merci all’interno dell’area parcheggio ex Fila, in via Cavour.
La misura è stata introdotta con l’ordinanza dirigenziale n. 513 del 28 maggio 2026, con l’obiettivo di regolamentare le attività di approvvigionamento delle attività presenti nella zona e migliorare la gestione degli spazi di sosta.
Nel dettaglio, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci, in uno stallo situato sul lato sud dell’area di parcheggio ex Fila, nelle vicinanze dell’ingresso dell’Ambulatorio Veterinario di via Cavour 15.
L’ordinanza prevede che l’Ufficio Tecnico Comunale provveda alla realizzazione e alla posa della segnaletica necessaria. Il provvedimento entrerà in vigore una volta completata l’installazione della segnaletica prevista.