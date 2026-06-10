Contenitori per la raccolta di abiti usati, gara da 737 mila euro per potenziare il servizio in 74 Comuni biellesi

Nuovo passo avanti per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili nel Biellese. Cosrab ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero di abiti usati e altri materiali tessili, con un appalto che coprirà il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2030.

L'investimento complessivo previsto ammonta a 737 mila euro, comprensivi delle opzioni di proroga e dell'eventuale ampliamento del servizio consentito dalla normativa. L'importo a base di gara è fissato in 570 mila euro.

L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la raccolta differenziata dei tessili. Secondo le stime contenute negli atti di gara, nel corso della durata dell'appalto saranno gestite circa 3.800 tonnellate di rifiuti tessili provenienti dai 74 Comuni consorziati e grande novità, i contenitori dedicati alla raccolta (quelli verdi, per intenderci) passeranno dai 183 attuali a 230 postazioni complessive.

L'aumento interesserà numerosi centri del Biellese. A Biella, che già dispone della quota maggiore di contenitori, si passerà da 46 a 45 postazioni confermate nell'ambito di una complessiva riorganizzazione del servizio. Incrementi sono previsti invece in diversi comuni, tra cui Andorno Micca, Cavaglià, Cossato, Lessona, Mongrando, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Pralungo, Sandigliano, Valdengo, Valdilana e Vigliano Biellese. Per diversi piccoli comuni che oggi ne sono sprovvisti è inoltre prevista l'installazione di nuovi punti di raccolta. È il caso, tra gli altri, di Benna, Callabiana, Campiglia Cervo, Mezzana Mortigliengo, Piedicavallo, Portula, Roppolo, Rosazza, Ternengo e Vallanzengo, che avranno per la prima volta un contenitore dedicato ai rifiuti tessili.

La scelta di Cosrab è quella di affidare il servizio attraverso un unico lotto, ritenendo che una suddivisione avrebbe comportato maggiori costi e una gestione più complessa. L'ente evidenzia inoltre la necessità di mantenere il costo del recupero dei rifiuti tessili al di sotto di quello sostenuto per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, nell'ottica di garantire la sostenibilità economica del sistema.

Altra novità del nuovo appalto sarà tracciabilità del servizio. Il futuro gestore dovrà infatti trasmettere ogni mese al Consorzio un report dettagliato contenente la data di ogni ritiro, il Comune interessato, il numero del formulario e il peso del materiale raccolto. Un sistema di monitoraggio che consentirà di verificare con precisione l'andamento del servizio e i quantitativi recuperati sul territorio.

La nuova procedura arriva dopo un primo tentativo non andato a buon fine. "Una gara era già stata pubblicata nei mesi scorsi, ma è andata deserta – spiega il presidente del Cosrab, Gianni Ciliesa –. Per garantire la continuità del servizio siamo stati costretti a concedere una proroga di sei mesi a Humana, che era il gestore uscente. Al momento, quindi, per avere un quadro definitivo della situazione dobbiamo ancora aspettare l'esito di questa nuova procedura. Ci auguriamo che questa volta la gara possa andare a buon fine e consentire di programmare con serenità il servizio per i prossimi anni".

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le ore 12 del 23 giugno 2026. L'aggiudicazione consentirà di garantire continuità a un servizio considerato strategico per incrementare il recupero dei materiali e ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, coinvolgendo l'intero territorio biellese.