Nuovo negozio di alimentari a Bioglio, Acconci: “Atto di cittadinanza attiva”

Grande curiosità a Bioglio per l’inaugurazione del nuovo negozio di alimentari sorto in centro, a pochi passi dalla farmacia. Presenti alla cerimonia, avvenuta nei giorni scorsi, molte famiglie e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lucia Acconci: “In un'epoca in cui si parla spesso di spopolamento dei piccoli borghi, l'apertura di una nuova attività di prossimità è un atto di coraggio, fiducia e profondo amore per il territorio. Penso che aprire una bottega oggi non è solo una scelta imprenditoriale ma un vero e proprio atto di cittadinanza attiva”.

Per il primo cittadino “una comunità vive se restano vivi i suoi punti di ritrovo. Il negozio di alimentari sotto casa non è solo il luogo dove si compra il pane o il latte: è lo spazio del saluto quotidiano, del presidio sociale che garantisce un servizio fondamentale, specialmente per i nostri anziani o per chi ha difficoltà a spostarsi. A nome di tutta l'amministrazione comunale e della cittadinanza voglio esprimere il più sincero ringraziamento a Nadia per aver investito nel nostro paese e aver restituito a tutti noi un pezzo di futuro”.