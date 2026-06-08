Biella, dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non è più valida: attivo lo sportello digitale di Provincia

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Questo cambiamento deriva da Regolamento (UE) 2019/1157 che prevede l’adozione della Carta d’identità elettronica (CIE) come unico documento di identità valido.
Per questo motivo, la Provincia di Biella mette a disposizione dei cittadini la possibilità di attivare la CIE presso il proprio sportello digitale.
Lo sportello è attivo fino a venerdì 17 luglio 2026. L’accesso allo sportello avviene solo su prenotazione.
È possibile prenotare online al seguente link: https://provincia.biella.it/it/servizi/page/spid-sistema-pubblico-di-identita-digitale oppure contattare il numero 015 8480872
Lo sportello è attivo nei seguenti giorni: martedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30 e venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30.
Oltre alla funzione tradizionale di documento di riconoscimento, la CIE integra una componente digitale che consente di accedere in modo sicuro a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati che la riconoscono come strumento di identificazione.
Per viaggiare all’estero, così come per l’identificazione sul territorio nazionale, sarà quindi necessario essere in possesso della CIE o, in alternativa, del passaporto. La richiesta della Carta d’identità elettronica può essere effettuata anche prima della naturale scadenza del documento cartaceo.
La CIE permette inoltre di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, in modo analogo a quanto avviene con SPID, e di autenticarsi sui portali istituzionali per consultare pratiche, presentare domande o utilizzare servizi che richiedono un’identità digitale certificata. Per sfruttare queste funzionalità è necessaria l’attivazione della CIE.