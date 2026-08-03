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EVENTI | 03 agosto 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 31 luglio al 2 agosto 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

eventi weekend

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 31 luglio al 2 agosto 2026

Attualità

PizzAutoBus Biella è arrivato: presentato a Cascina Oremo il primo food truck di PizzAut

Lanificio Zegna sull'accordo integrativo: "Valorizziamo persone, lavoro e competenze"

L’Asl Biella accoglie tre nuovi medici: rinforzi in Chirurgia vascolare, Cardiologia e Oncologia

Brusnengo inaugura il primo asilo nido green del Biellese: un investimento sul futuro delle famiglie

Cronaca

Auto contro un palo a Occhieppo Inferiore, accertamenti in corso

Si impiglia col parapendio su un albero: soccorsa a Occhieppo Superiore

Biella, aggressione in carcere: due agenti feriti

Motociclista cade lungo la strada della Serra, interviene il 118

Finisce in un dirupo a Mongrando: ferito un giovane

Tre incendi in poche ore a Biella, Pralungo e Masserano: decisivo il rapido intervento di Vigili del Fuoco e AIB

Volpe spunta sulla strada, motociclista finisce oltre il guardrail: incidente in Valle Cervo

Ancora un incidente lungo la strada della Serra, soccorso un giovane motociclista

Un sabato segnato dagli incidenti, uomo a terra con lo scooter sulle strade di Tollegno

Eventi

Alpini Valle del Cervo in festa per i 60 anni, suona la Fanfara di Pralungo

Musica sotto le stelle a Rosazza: grande partecipazione per il concerto targato Le Voci del Sabato Sera

Sport

La Biellese 1902 ricorda Franco Baresi: un grande numero 6 sul campo di Andorno Micca

Traversata del Lago di Viverone, Igor Piovesan vince la 54ª edizione

Golf, Tommaso Falla domina il Trofeo Federale Under 16 di Cavaglià

MTB, Grand Prix Valle d’Aosta: Tommaso Mersi conquista il successo a Lillaz

Calcio, primo test per la Biellese: amichevole con la selezione mista della Juventus

Auto e moto d'epoca protagoniste a Sala Biellese: oltre 70 equipaggi in viaggio tra le strade della Valle Elvo

Frisbee, velocità e intesa con il proprio cane: a Bielmonte va in scena il Campionato Nazionale di Disc Dog 

Redazione

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