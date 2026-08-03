Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 31 luglio al 2 agosto 2026

Attualità
PizzAutoBus Biella è arrivato: presentato a Cascina Oremo il primo food truck di PizzAut
Lanificio Zegna sull'accordo integrativo: "Valorizziamo persone, lavoro e competenze"
L’Asl Biella accoglie tre nuovi medici: rinforzi in Chirurgia vascolare, Cardiologia e Oncologia
Brusnengo inaugura il primo asilo nido green del Biellese: un investimento sul futuro delle famiglie
Cronaca
Auto contro un palo a Occhieppo Inferiore, accertamenti in corso
Si impiglia col parapendio su un albero: soccorsa a Occhieppo Superiore
Biella, aggressione in carcere: due agenti feriti
Motociclista cade lungo la strada della Serra, interviene il 118
Finisce in un dirupo a Mongrando: ferito un giovane
Tre incendi in poche ore a Biella, Pralungo e Masserano: decisivo il rapido intervento di Vigili del Fuoco e AIB
Volpe spunta sulla strada, motociclista finisce oltre il guardrail: incidente in Valle Cervo
Ancora un incidente lungo la strada della Serra, soccorso un giovane motociclista
Un sabato segnato dagli incidenti, uomo a terra con lo scooter sulle strade di Tollegno
Eventi
Alpini Valle del Cervo in festa per i 60 anni, suona la Fanfara di Pralungo
Musica sotto le stelle a Rosazza: grande partecipazione per il concerto targato Le Voci del Sabato Sera
Sport
La Biellese 1902 ricorda Franco Baresi: un grande numero 6 sul campo di Andorno Micca
Traversata del Lago di Viverone, Igor Piovesan vince la 54ª edizione
Golf, Tommaso Falla domina il Trofeo Federale Under 16 di Cavaglià
MTB, Grand Prix Valle d’Aosta: Tommaso Mersi conquista il successo a Lillaz
Calcio, primo test per la Biellese: amichevole con la selezione mista della Juventus
Auto e moto d'epoca protagoniste a Sala Biellese: oltre 70 equipaggi in viaggio tra le strade della Valle Elvo
Frisbee, velocità e intesa con il proprio cane: a Bielmonte va in scena il Campionato Nazionale di Disc Dog