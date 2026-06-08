Biella, scuola: oltre 9mila euro di rette nido non pagate e 900 avvisi per la mensa

Si va verso la fine dell'anno scolastico e il Comune di Biella mette i conti in ordine in vista del nuovo che inizierà a settembre. Il Comune di Biella ha approvato in questi giorni le liste per la riscossione coattiva delle rette non pagate relative agli asili nido comunali per gli anni educativi dal 2021/2022 al 2023/2024 ed ha affidato il servizio di postalizzazione relativo all’invio degli avvisi di pagamento destinati agli utenti morosi della refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda gli asili nido, con una determina del Settore Servizi alla Collettività è stato infatti disposto l’invio delle pratiche alla società concessionaria SO.GE.R.T. S.p.A., incaricata del servizio di riscossione delle entrate comunali, per il recupero delle somme dovute da alcune famiglie. L’importo complessivo da recuperare ammonta a 9.992 euro, comprensivi delle rette insolute e dei bolli. La quota più consistente riguarda l’anno educativo 2023/2024, per il quale risultano mancati pagamenti per oltre 9.400 euro.

Nel dettaglio, gli importi sono così suddivisi: 309,13 euro per l’anno educativo 2021/2022; 212,68 euro per il 2022/2023 e 9.470,19 euro per il 2023/2024. A queste somme si aggiungono oltre 85 euro relativi alle spese di notifica dei solleciti e agli eventuali ulteriori oneri di riscossione.

Come specificato nella determina, il Comune aveva già provveduto a inviare i solleciti di pagamento previsti dalla normativa. Non essendo però state saldate tutte le posizioni debitorie, si è reso necessario procedere con l’accertamento esecutivo e con l’avvio della riscossione coattiva. L’attività verrà gestita da SO.GE.R.T. S.p.A., società già affidataria del servizio di recupero crediti per le entrate comunali dal 2022.

E la mensa? Altra questione. In questo caso il Comune ha affidato il servizio di postalizzazione relativo all’invio degli avvisi di pagamento destinati agli utenti morosi della refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026. Il servizio, affidato alla società Media Servizi Editoriali e Postali, riguarda l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento e l’invio di circa 900 raccomandate A/R destinate agli utenti che non hanno provveduto al pagamento dei pasti usufruiti durante l’anno scolastico. Al termine di ogni anno scolastico, infatti, la ditta appaltatrice segnala al Comune i pasti rimasti insoluti e l’amministrazione è quindi chiamata a coprire il mancato incasso e ad avviare le procedure di recupero dei crediti attraverso l’invio dei relativi solleciti di pagamento. L’importo complessivo del servizio in questo caso ammonta a 5.125,22 euro IVA inclusa e comprende le attività di gestione dei file, stampa e spedizione delle comunicazioni.