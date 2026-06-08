“Muoversi in autonomia è sempre più difficile”: l'appello di un residente FOTO

“Muoversi in autonomia è sempre più difficile”: l'appello di un residente

"Biella è una città abitata anche da molti anziani e persone con disabilità. Proprio per questo l’attenzione alla sicurezza, alla manutenzione degli spazi pubblici e all’accessibilità dovrebbe essere una priorità quotidiana.

Chi appartiene a una di queste categorie e prova a uscire di casa per condurre una vita autonoma, senza gravare sulle istituzioni, si trova invece spesso davanti a ostacoli che rendono ogni spostamento difficile e rischioso: marciapiedi sconnessi, buche, attraversamenti poco agevoli, erba alta e percorsi non sempre sicuri.

Accettare la propria condizione di disabilità è già una sfida psicologica complessa. Credetemi, in queste condizioni diventa ancora più difficile, perché ogni uscita rischia di trasformarsi in una prova ulteriore."