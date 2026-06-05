Giornata Mondiale dell'Ambiente, i ragazzi della media di Chiavazza: "Oggi è una giornata dedicata al nostro mondo" VIDEO

Dalla raccolta delle cartacce nel giardino della scuola alla corretta raccolta differenziata, passando per l'orto didattico, la piantumazione di alberi e le uscite nelle aree verdi del quartiere. Sono numerose le iniziative che la scuola media di Chiavazza promuove durante l'anno per sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente e al senso civico.

Un percorso educativo che punta a trasformare i piccoli gesti quotidiani in buone pratiche da portare anche fuori dalle aule. All'interno dell'edificio, cartelli informativi collocati ai vari piani aiutano gli alunni a conferire correttamente i rifiuti, mentre all'esterno trovano spazio attività concrete legate alla cura del verde e alla sostenibilità.

In questo contesto si inserisce anche la celebrazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, in programma oggi, 5 giugno. Per l'occasione studenti e insegnanti metteranno a dimora un albero nel giardino della scuola lungo via De Amicis, accanto all'orto coltivato con passione dagli stessi ragazzi. La scelta è ricaduta su un pero, acquistato dall'istituto come simbolo di crescita, attenzione alla natura e impegno verso il futuro.

A raccontare nel dettaglio il progetto è il professor Staffa che, insieme ai colleghi, accompagna gli studenti in un percorso di educazione ambientale volto a formare cittadini sempre più consapevoli e responsabili.