Bagno di folla a Pray per Elly Schlein, focus su servizi e sanità: “Servono investimenti per contrastare lo spopolamento” FOTO e VIDEO

Un lungo applauso e un'accoglienza calorosa hanno accompagnato, nella prima serata di oggi, 27 luglio, l'arrivo della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein alla storica Festa della Fagnana di Pray, lo storico appuntamento dell’alta Valsessera che da 80 anni rappresenta un momento di incontro per cittadini, volontari e famiglie.

Ad attenderla c'erano numerosi amministratori locali e dirigenti del Partito Democratico, oltre a centinaia di persone che hanno affollato l'area della manifestazione. Dopo i saluti e gli interventi dei rappresentanti del territorio, Elisa Francese e Domenico Rossi, rispettivamente segretari provinciali e regionali del PD, la parola è passata alla leader dem, che ha incentrato parte del suo intervento soprattutto sulle difficoltà vissute dalle aree interne e montane. In particolare le aree di Valdilana e dei comuni della Valsessera. “Ho trovato un territorio in sofferenza – ha dichiarato ai nostri microfoni - In queste zone mancano i medici di base e servono maggiori investimenti nella sanità pubblica. Con le altre opposizioni abbiano presentato proposte per reperire le risorse necessarie all'assunzione di medici e infermieri”.

La segretaria ha poi illustrato la proposta di legge, di cui è prima firmataria, dedicata alle aree interne. “Un provvedimento - ha spiegato - nato dall'ascolto diretto delle comunità locali, comprese Pray e Valdilana, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali e condizioni di vita migliori per chi sceglie di restare in montagna. Non dobbiamo permettere che la vita sia più scomoda: servono servizi, connettività fisica, digitale e strade migliori”. Tra le misure indicate figura anche un importante piano di interventi sulla viabilità: “Una delle proposte è di destinare subito almeno 2,7 miliardi di euro per migliorare le strade provinciali nelle aree interne sui invece il Governo ha tagliato in questi anni. Rendiamo più comoda la vita delle persone in queste aree. Teniamo molto a questi aspetti perché ne va della qualità della vita delle persone unito al diritto a restare. Specialmente per i giovani che nascono e vivono in queste terre e vorrebbero avere un’opportunità di lavoro. Da qui la proposta di un incentivo fiscale molto forte per le attività economiche che sorgono nei comuni montani e nelle aree interne”.

Nel corso dell’intervento di Schlein non sono mancati riferimenti ai principali temi dell'attualità politica nazionale. Come il caso delle chat di Andrea Delmastro: “Si tornerà a votare in Parlamento ma non si capisce perché non consentire con un voto parlamentare, come la Procura è tornata a dire oggi, l'utilizzo di quelle chat. Io mi appello ai parlamentari della destra perché concedano questa autorizzazione. È un fatto di trasparenza”. Passando ai recenti fatti di Chiomonte, con gli scontri in Valsusa, è netta la condanna della segretaria dem: “Le violenze sono inaccettabili senza se e senza ma”. Poi, sono stati affrontati temi di stretta attualità, come l'energia, il costo dei carburanti, il lavoro, oltre ai maggiori scenari internazionali. In chiusura Schlein ha rivolto infine un appello alla partecipazione e al cambiamento, ribadendo l'obiettivo del Partito Democratico di conquistare la fiducia degli elettori per “cambiare la vita di questo Paese”.

La serata si è conclusa con un momento particolarmente sentito: la consegna di un riconoscimento a una storica volontaria della Festa della Fagnana, simbolo dell'impegno quotidiano che da decenni anima la manifestazione. Infine, la segretaria si è fermata a salutare i presenti, concedendosi a fotografie, selfie e brevi conversazioni con i tanti cittadini accorsi per incontrarla.