Golf Club Cavaglià, ai Dispari la sfida “Ryder Style” FOTO

Divertimento e sano agonismo al Golf Club Cavaglià per la terza edizione della sfida in “stile Ryder” tra i soci del circolo. Dopo il confronto Men vs Women del 2024 e quello Old vs Young del 2025, quest’anno la competizione ha messo di fronte le squadre Pari/bianchi e Dispari/blu.

I 32 partecipanti, qualificati attraverso le gare di selezione, si sono affrontati in match play di doppio e singolo sulla distanza complessiva di 18 buche, suddivise tra greensome, 4PM e incontri individuali.

La vittoria è andata ai Dispari, guidati da Nicolò Parrini, che hanno superato per 20 a 11 i Pari capitanati da Massimo Stesina. I blu hanno chiuso in vantaggio tutti i parziali: 6,5 a 1,5 nei doppi 4PM, 5 a 3 nei greensome e 8,5 a 7,5 nei singoli conclusivi.

Nei nearest si sono distinti Daniele Tonso, Emanuela Patti e Antonella Cavagna. La giornata si è conclusa con la premiazione, le foto di rito con la Coppa e una spaghettata.

Parrini e Lacagnina si impongono nel Trofeo Lilt

Al Golf Club Cavaglià si è disputato anche il Trofeo Lilt, gara benefica a coppie su 18 buche con formula 4PM Stableford, a favore di Lilt Biella e a sostegno dell’Hospice l’Orsa Maggiore.

Nel lordo si sono imposti Nicolò Parrini e Simone Lacagnina con 38 punti. Nel netto il primo posto è andato a Roberto Caroli e Francesco Girardi con 47 punti, davanti a Valentina Panatero e Franco Panatero, secondi con 44, e a Stefano Olivieri e Davide Caccianotti, terzi con 43.

La gara sul putting green è stata vinta da Giancarlo Magnani, seguito da Michele Vicelli e Alberto Caneparo.