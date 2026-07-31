Cena sotto le stelle alla RSA Oasi di Chiavazza: un arcobaleno di colori FOTO

Come da tradizione, nella serata di giovedì 30 luglio la RSA Oasi di Chiavazza ha ospitato la “Cena sotto le stelle”, quest’anno accompagnata dal tema “Un arcobaleno di colori”.

Residenti, familiari, volontari, amministratori e personale della struttura hanno condiviso una serata di convivialità, tra pietanze, fiori, musica ed emozioni. Ad animare l’appuntamento sono stati i “Canta e Ridi”, che hanno coinvolto i presenti con canti e balli.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai volontari per la loro partecipazione e al personale della RSA, il cui impegno ha contribuito a rendere speciale la serata.