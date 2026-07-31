Fons Vitae, il ricordo di Anna per mamma Annita: "Qui mi sento ancora tra le tue braccia"

La Fons Vitae ha riportato alla memoria di Anna Lometto una tenera storia legata alla madre Annita Palveri, scomparsa nel 2026 all’età di cent’anni:

"Da ragazza amavi sostare davanti a questa fontana, sognando di poter essere un giorno come quella madre, accanto a uno sposo amorevole, con tutti quei bei bambini intorno. Il desiderio si era poi avverato!

Quando passavamo insieme lì davanti, mi raccontavi questa storia e mi indicavi lassù, tra le braccia della madre, perché ero l’ultima nata.

Grazie, mamma, perché oggi che non ci sei più posso venire qui e sentirmi ancora tra le tue braccia. Sempre».