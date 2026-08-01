Biella, aggressione in carcere: due agenti feriti

La Polizia Penitenziaria denuncia un nuovo grave episodio di violenza avvenuto nella giornata di ieri, 31 luglio, all’interno della Casa Circondariale di Biella.

Intorno alle ore 15, un detenuto di origini magrebine, già noto per ripetuti comportamenti disciplinarmente irregolari, dopo aver ricevuto la contestazione di un rapporto disciplinare, è andato in escandescenza e ha aggredito violentemente il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto. Nell’accaduto sono rimasti coinvolti due ispettori e due agenti del Corpo. Il detenuto si è impossessato di un manico di scopa, utilizzandolo come arma impropria per colpire gli operatori. Durante le concitate fasi di contenimento e nel tentativo di disarmarlo, due agenti sono stati raggiunti anche da pugni e calci. I quattro appartenenti alla Polizia Penitenziaria sono stati immediatamente sottoposti ai primi accertamenti nell’infermeria dell’istituto. Successivamente, i due agenti maggiormente coinvolti sono stati accompagnati per ulteriori cure e hanno riportato una prognosi di dieci giorni ciascuno.

La UIL FPL – Polizia Penitenziaria esprime piena solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti, ai quali rivolge i migliori auguri per una pronta guarigione. Ancora una volta siamo costretti a registrare un’aggressione nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che, con professionalità e senso dello Stato, operano quotidianamente in condizioni sempre più difficili, segnate da un’elevata tensione operativa, dalla carenza di personale e dalla presenza di detenuti particolarmente problematici.

Non è più accettabile che gli operatori continuino a mettere a rischio la propria incolumità nello svolgimento del servizio. È indispensabile che l’Amministrazione Penitenziaria adotti provvedimenti immediati nei confronti dei responsabili di simili episodi e, al tempo stesso, attui interventi concreti per rafforzare gli organici, incrementare le misure di sicurezza e garantire adeguate condizioni di lavoro.

La UIL FPL – Polizia Penitenziaria continuerà a denunciare ogni atto di violenza e a chiedere con fermezza risposte concrete, affinché la tutela degli operatori penitenziari diventi finalmente una priorità e non rimanga soltanto un principio affermato sulla carta.