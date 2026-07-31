PizzAutoBus Biella è arrivato: presentato a Cascina Oremo il primo food truck di PizzAut FOTO e VIDEO

È stato presentato questa mattina a Cascina Oremo PizzAutoBus Biella, il primo food truck di PizzAut consegnato fuori dalla Lombardia.

Il progetto nasce dall’iniziativa di Aldo Scebba, Silvio Tosi ed Enrico Pesce, che hanno costruito il rapporto con PizzAut e coinvolto progressivamente organizzazioni, istituzioni e associazioni del territorio. A gestire l’attività sarà Moolanén, cooperativa di comunità formata da realtà sociali che da anni operano nel Biellese.

PizzAutoBus Biella non sarà soltanto una pizzeria itinerante. Sarà un’attività di impresa sociale capace di unire ristorazione, formazione e lavoro, affidando alle ragazze e ai ragazzi autistici un ruolo concreto e visibile nel servizio, nel rapporto con la clientela e nell’organizzazione degli eventi.

Il percorso è già iniziato con colloqui individuali e 60 ore di formazione dedicate a sicurezza, igiene alimentare, preparazione e servizio della pizza, accoglienza della clientela e lavoro di squadra. Al termine sarà costituito il team operativo, in vista dell’avvio dell’attività previsto a settembre.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione tra PizzAut, Moolanén, Cascina Oremo, Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, A.Gen.D.A., ANGSA Biella, Comune di Biella e le altre realtà che hanno scelto di sostenerlo.

Determinante anche il contributo di 15 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito di SconfinaMenti, progetto promosso dalla Fondazione con la Provincia di Biella e il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere come capofila.

Da settembre il food truck potrà partecipare a eventi aziendali, manifestazioni pubbliche, iniziative scolastiche e associative e feste private. Per il territorio sarà una nuova opportunità: scegliere PizzAutoBus significherà offrire un servizio di ristorazione professionale e, contemporaneamente, sostenere un’economia civile che genera lavoro, competenze e valore destinato a rimanere nella comunità.

Aldo Scebba - Coordinatore dei referenti del progetto PizzAutoBus Biella

Quando abbiamo conosciuto l’esperienza di PizzAut abbiamo capito che poteva nascere qualcosa di importante anche a Biella. Da quel primo incontro è iniziato un percorso fatto di relazioni, confronti e persone che hanno scelto di crederci. Vedere oggi il PizzAutoBus arrivare a Biella è una grande emozione, ma soprattutto l’inizio di una nuova opportunità per tutto il territorio.

Silvio Tosi - Consigliere delegato al progetto PizzAutoBus Biella

PizzAutoBus Biella è una parte del grande sogno di Nico Acampora e di PizzAut. Porta con sé un cambiamento culturale straordinario: attraverso il lavoro vero dà dignità alle ragazze e ai ragazzi autistici. Ora la sfida è contribuire a rafforzarlo, farlo vivere sul territorio e renderlo una presenza riconosciuta e sostenuta dalla comunità.

Enrico Pesce - Referente del progetto PizzAutoBus Biella per Cascina Oremo

Cascina Oremo si conferma come luogo di connessione per i progetti di comunità. Un passaggio importante e sfidante verso il pieno riconoscimento dei talenti di ognuno e in questo caso specifico delle persone con disabilità.

Nico Acampora - Fondatore di PizzAut

La consegna di PizzAutoBus a Biella dimostra che il modello di PizzAut può crescere e mettere radici anche in altri territori. Per la prima volta un nostro food truck esce dalla Lombardia grazie a una comunità che ha creduto nel progetto e ha saputo costruire una rete solida. Ora si prepara la squadra, poi saremo pronti a portare anche in Piemonte le pizze più buone della galassia conosciuta.

Michele Colombo - Presidente della Fondazione CR Biella

Siamo orgogliosi di sostenere il progetto PizzAutoBus, un’iniziativa straordinaria che

intercetta i sogni e i bisogni reali del nostro territorio attraverso la cooperazione. Grazie a 'SconfinaMenti', la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella investe in una nuova infrastruttura sociale capace di superare ogni aspettativa. Il lavoro di rete tra istituzioni, terzo settore e imprese è la chiave del bene comune: creiamo così valore condiviso e competenze, accompagnando i giovani verso la vita adulta. Questo food truck non sarà soltanto un'attività legata alla ristorazione locale,

ma diventerà un simbolo itinerante di inclusione sociale e convivialità per i biellesi. Ringrazio tutti i partner per aver trasformato un'idea innovativa in una bellissima realtà capace di parlare al cuore dell'intera comunità piemontese.





Ilaria Botta - Presidente della cooperativa di comunità Moolanén

PizzAutoBus Biella unisce formazione, lavoro e ristorazione. Le ragazze e i ragazzi coinvolti hanno scelto questo percorso perché interessati al settore e potranno mettersi alla prova in situazioni reali, acquisire competenze e riconoscere i propri talenti.

Marzio Olivero - Sindaco di Biella

Oggi vediamo concretamente prendere forma un progetto che, solo qualche mese fa, poteva sembrare un sogno. Il PizzAutoBus arriva a Biella come il risultato di una straordinaria capacità di fare rete e dimostra che quando istituzioni e associazioni mettono insieme idee, entusiasmo e impegno, si possono creare opportunità vere e durature.

Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Nico Acampora, che con PizzAut ha dimostrato in questi anni come l'inclusione possa tradursi concretamente in formazione, lavoro e autonomia. A lui va il merito di aver costruito un modello che oggi, per la prima volta fuori dalla Lombardia, mette le proprie ruote anche sul nostro territorio.

Questo progetto è anche una delle eredità più belle del Concertozzo. Abbiamo vissuto a Biella un evento straordinario, capace di portare migliaia di persone in città e, soprattutto, di mettere al centro il tema dell'inclusione. Il fatto che da quell'esperienza nasca oggi qualcosa che continuerà a vivere sul territorio è motivo di particolare orgoglio.

Voglio poi ringraziare Silvio Tosi e Aldo Scebba, che hanno creduto per primi in questa possibilità e hanno lavorato con grande determinazione perché quel sogno potesse diventare realtà. E insieme a loro l’assessore ai Servizi Sociali Isabella Scaramuzzi e tutte le persone che hanno collaborato al percorso, mettendo a disposizione competenze, energie e passione.