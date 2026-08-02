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COSTUME E SOCIETÀ | 02 agosto 2026, 06:50

AlfAlberto, H come Home: la casa è dove il cuore trova riposo VIDEO

AlfAlberto, H come Home: la casa è dove il cuore trova riposo

AlfAlberto, H come Home: la casa è dove il cuore trova riposo

La parola di questa settimana è “Home”, casa. Per Alberto Antonello non è soltanto uno spazio fisico fatto di muri, stanze e oggetti, ma il luogo in cui ci si sente accolti, riconosciuti e amati. A volte la cerchiamo anche nelle persone: in uno sguardo che comprende, in una parola che consola o in un abbraccio capace di trasmettere sicurezza.

Antonello richiama il Salmo 127: "Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori". Da qui l’invito a costruire la propria esistenza insieme a Dio, superando una religiosità fatta soltanto di regole e obblighi. La relazione con Gesù, spiega, cambia la prospettiva: il “devo fare” lascia spazio al “voglio fare”, non per paura o senso di colpa, ma come risposta all’amore ricevuto...

Redazione, G. Ch.

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