A Veglio si inaugura la Colossus Zipline

Venerdì 12 giugno, alle 11, presso il Parco Avventura di Veglio, si terrà l’inaugurazione della “Colossus Zipline”. La struttura, creata e gestita da Diagoline srl, è già operativa dall’inizio della stagione e va ad aggiungersi alle attività consolidate del Bungee Center e del Parco Avventura.

La Colossus Zipline, unica in Italia per i suoi due cavi paralleli, permettendo a due persone di scendere contemporaneamente. Il percorso si sviluppa per 400 metri di lunghezza a un’altezza di 150 metri sopra la Valle del Poala, offrendo una prospettiva ravvicinata sul viadotto della Pistolesa, noto come Ponte Colossus, in condizioni di totale sicurezza.

Il completamento di quest’opera è il risultato di un lavoro di rete che ha coinvolto diverse realtà del Biellese. Fondamentale è stato il sostegno del GAL Montagne Biellesi, che ha accompagnato lo sviluppo del progetto fin dalle sue prime fasi, insieme all’apporto delle amministrazioni locali e della Provincia.

L’occasione sarà doppiamente significativa: verrà infatti inaugurato anche il nuovo tratto di strada comunale che conduce allo chalet-reception del Parco. L’opera, recentemente ripristinata grazie all’impegno del Comune di Veglio, ha permesso di risolvere definitivamente un importante problema di accessibilità della zona, garantendo una migliore fruizione del sito per i visitatori.

Michele Morganti, responsabile comunicazione di Diagoline srl, ha commentato: “Questo importante obiettivo premia un percorso iniziato oltre dieci anni fa. Desidero ringraziare sentitamente il GAL, la Provincia e le amministrazioni locali coinvolte: il loro supporto è stato decisivo per arricchire l’offerta del territorio con un'esperienza sicura e indimenticabile, che confidiamo sia capace di fare da ulteriore volano allo sviluppo turistico biellese”.

Dopo i saluti istituzionali e un rinfresco, gli invitati avranno l’opportunità di provare in prima persona l’emozione del volo sulla Zipline.