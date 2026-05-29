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Biella | 29 maggio 2026, 19:40

Biella, pochi giorni d'attesa per la seduta pubblica del Consiglio Quartiere Vernato–Thes

Biella, pochi giorni d'attesa per la seduta pubblica del Consiglio Quartiere Vernato–Thes (foto di repertorio)

Biella, pochi giorni d'attesa per la seduta pubblica del Consiglio Quartiere Vernato–Thes (foto di repertorio)

La prossima settimana avrà luogo la seduta pubblica del Consiglio Quartiere Vernato–Thes. L'incontro si terrà mercoledì 3 giugno presso il Centro Incontri Anziani di via Ivrea 14, a Biella, alle 19. Sarà preceduta da uno Sportello d'Ascolto, dalle 18.30 alle 19, aperto a tutti i cittadini che vogliano interloquire con il Comitato.

g. c.

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