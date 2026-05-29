La prossima settimana avrà luogo la seduta pubblica del Consiglio Quartiere Vernato–Thes. L'incontro si terrà mercoledì 3 giugno presso il Centro Incontri Anziani di via Ivrea 14, a Biella, alle 19. Sarà preceduta da uno Sportello d'Ascolto, dalle 18.30 alle 19, aperto a tutti i cittadini che vogliano interloquire con il Comitato.
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Biella, pochi giorni d'attesa per la seduta pubblica del Consiglio Quartiere Vernato–Thes
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