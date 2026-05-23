Strage di Capaci, Pichetto: "L’eredità di Falcone va trasmessa ogni giorno"

“Oggi onoriamo il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, del magistrato Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il loro ricordo resta indelebile e rappresenta una testimonianza di legalità che continua a guidare le istituzioni nella lotta contro ogni forma di mafia. Le idee di Falcone costituiscono un’eredità preziosa da trasmettere ogni giorno, soprattutto alle nuove generazioni, con la stessa passione e lo stesso senso civico che hanno contraddistinto la vita di questo straordinario servitore dello Stato”.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, in occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci.