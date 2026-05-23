“Oggi onoriamo il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, del magistrato Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il loro ricordo resta indelebile e rappresenta una testimonianza di legalità che continua a guidare le istituzioni nella lotta contro ogni forma di mafia. Le idee di Falcone costituiscono un’eredità preziosa da trasmettere ogni giorno, soprattutto alle nuove generazioni, con la stessa passione e lo stesso senso civico che hanno contraddistinto la vita di questo straordinario servitore dello Stato”.
Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, in occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci.
In Breve
giovedì 21 maggio
mercoledì 20 maggio
sabato 16 maggio
venerdì 15 maggio
giovedì 14 maggio
mercoledì 13 maggio
lunedì 11 maggio
domenica 10 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
POLITICA | 23 maggio 2026, 15:27
Strage di Capaci, Pichetto: "L’eredità di Falcone va trasmessa ogni giorno"
“Oggi onoriamo il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, del magistrato Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il loro ricordo resta indelebile e rappresenta una testimonianza di legalità che continua a guidare le istituzioni nella lotta contro ogni forma di mafia. Le idee di Falcone costituiscono un’eredità preziosa da trasmettere ogni giorno, soprattutto alle nuove generazioni, con la stessa passione e lo stesso senso civico che hanno contraddistinto la vita di questo straordinario servitore dello Stato”.
Le prime dal territorio
Biella
La V Tessile 1963/64 torna all’Itis per celebrare i 62 anni dal diploma FOTO
In qualità di studenti hanno varcato per l’ultima volta la soglia dell’Itis nel lontano 1964, ma i...