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ATTUALITÀ | 25 maggio 2026, 08:00

La Regione accelera sulla semplificazione, via libera in prima commissione al disegno di legge “Semplifica Piemonte”

La Regione accelera sulla semplificazione, via libera in prima commissione al disegno di legge “Semplifica Piemonte”

La Regione accelera sulla semplificazione, via libera in prima commissione al disegno di legge “Semplifica Piemonte”

A meno di due mesi dalla prima seduta del 26 marzo, il disegno di legge “Semplifica Piemonte” ottiene il via libera della I Commissione consiliare e si prepara all’approdo in Aula. Un’accelerazione che conferma la semplificazione come una priorità concreta dell’azione regionale, in risposta a una domanda sempre più forte di cittadini, imprese ed enti locali.

“Non è una legge di bandiera – dichiara l’assessore alla Semplificazione Gian Luca Vignale – ma un intervento per incidere davvero sul funzionamento della pubblica amministrazione, dando risposte concrete già nel 2026”.

Il provvedimento prevede l’istituzione del Tavolo della Semplificazione in cui tutti i soggetti sociali, imprenditoriali e gli atenei individueranno le misure più urgenti da attuare. Inoltre, introduce il soccorso istruttorio, un portale unico di accesso, una squadra a sostegno degli Enti locali e il principio di non aggravamento, in cui norme e delibere regionali siano più impattanti delle leggi dello Stato.

“Semplificare è una delle sfide più complesse – conclude Vignale – ma è una sfida che non possiamo più rinviare”. Il testo passa ora all’esame dell’Aula per il via libera definitivo.

c. s. Regione Piemonte g. c.

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