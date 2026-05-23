Borriana, Ginnastica Sprint alla Festa dello Sport con atlete e famiglie FOTO

Nella giornata di sabato 16 maggio, la società Ginnastica Sprint ha partecipato alla Festa dello Sport che si è tenuta a Borriana.
Numerosa la presenza delle atlete, dalle più piccole alle più grandi, protagoniste di un pomeriggio all’insegna dello sport e della condivisione. Particolarmente apprezzato anche il coinvolgimento dei genitori, invitati a cimentarsi in alcune acrobazie per imitare le proprie figlie.
La giornata si è svolta in un clima di allegria e partecipazione, sotto la guida del tecnico H. Dalimon. Ultimo appuntamento stagionale mercoledì 27 maggio, con una lezione a porte aperte in programma nella palestra delle scuole medie di Cavaglià.