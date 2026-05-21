Mongrando, aggredito da un cane mentre passeggia: brutta disavventura per un 58enne

Brutta disavventura per un biellese di circa 58 anni, impegnato in una passeggiata con il suo amico a quattro zampe nel territorio di Mongrando.
All’improvviso, secondo le ricostruzioni affidate ai militari dell’Arma, l’uomo sarebbe stato aggredito da un cane di grosse dimensioni che, poco prima, si sarebbe creato un varco nella rete metallica della recinzione di un’abitazione poco distante.
In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto per prestare le prime cure. Alla fine, avrebbe riportato alcune ferite, giudicate non gravi.
Il cane, invece, è stato poi recuperato dal legittimo proprietario. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Entrambe le parti coinvolte hanno poi trovato un accordo per l’eventuale risarcimento.