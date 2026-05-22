IC Biella 3 alle Finali Nazionali di Scacchi: squadra femminile tra le migliori d’Italia Varianti FOTO

Dal 18 al 22 maggio, le squadre femminile e assoluta dell’Istituto Comprensivo Biella 3 hanno partecipato alle Finali Nazionali del Trofeo Scacchi a Scuola, svoltesi a Montesilvano (Abruzzo), confrontandosi con le migliori scuole italiane.
Risultati di squadra
Squadra femminile
La formazione femminile ha ottenuto un risultato di rilievo, classificandosi 20ª su 49 finaliste, confermando solidità, continuità e capacità di competere ai massimi livelli nazionali.
Squadra assoluta
La squadra assoluta ha concluso il proprio percorso con la 54ª posizione su 71 finalisti, in un contesto tecnico molto competitivo.
Risultati individuali per scacchiera
Categoria Femminile
- Giordani Maria — 9º posto in quarta scacchiera, miglior piazzamento complessivo tra le giocatrici dell’istituto.
- Burdina Anastasia — 13º posto tra le seconde scacchiere, prestazione solida e costante.
- Kalleparampil Angela — 14º posto tra le prime scacchiere, distinguendosi per qualità di gioco.
Categoria Assoluta
- Gagliardo Marcello — 14º posto su 71 in quarta scacchiera, miglior risultato individuale della squadra assoluta.
La partecipazione alle Finali Nazionali rappresenta un traguardo significativo per il progetto scacchistico dell’IC Biella 3, confermando la qualità del lavoro svolto e offrendo agli studenti un’importante esperienza formativa, sportiva e personale.