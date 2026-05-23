Arma dei Carabinieri, aperto il concorso per 17 Tenenti tecnici

È stato pubblicato sul portale del reclutamento InPA il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 17 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, con immissione relativa all’anno 2026.

La procedura è rivolta a cittadini italiani e militari dell’Arma in possesso di specifiche lauree magistrali. I posti disponibili sono suddivisi tra il canale ordinario, aperto ai cittadini italiani, e quello interno, riservato al personale dell’Arma.

Le specialità previste sono Medicina, Investigazioni Scientifiche, con indirizzi in Fisica e Chimica, Telematica, Genio, Amministrazione e Commissariato.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 17 giugno 2026, esclusivamente online, attraverso l’Area Concorsi del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri. Per l’invio sono richieste le credenziali SPID o CIE e un indirizzo di posta elettronica certificata. Le istanze trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il bando disciplina requisiti generali e specifici per ciascuna specialità, limiti di età, titoli di studio ammessi e iter selettivo. La procedura prevede prove scritte e orali, valutazioni attitudinali, accertamenti psicofisici e prove di efficienza fisica.

Il testo integrale del bando e le successive comunicazioni ufficiali sono disponibili nell’area dedicata del sito dell’Arma dei Carabinieri e sul portale InPA.