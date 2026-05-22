Biella, disposta la chiusura definitiva di un noto locale del centro storico

Il Comune di Biella comunica che è stato disposto l’immediato e permanente divieto di prosecuzione dell’attività di un noto locale del centro storico cittadino.

Il provvedimento dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive è stato adottato su richiesta della Prefettura, e notificato dagli agenti della Polizia Locale, a seguito delle valutazioni espresse dalla Questura in merito a ripetute criticità riscontrate nel locale sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso degli ultimi anni l’attività era già stata destinataria di tre provvedimenti di sospensione: nel novembre 2023, nell’agosto 2025 e nel marzo 2026. Nonostante questi interventi, le forze dell’ordine hanno continuato a registrare episodi che hanno richiesto controlli e operazioni all’interno del locale stesso.

In particolare, secondo quanto segnalato dagli organi competenti, nel locale sarebbe stata più volte riscontrata la presenza abituale di persone con precedenti di polizia o sottoposte a misure di prevenzione, oltre a situazioni che hanno generato problemi per la sicurezza e la tranquillità pubblica, rendendo necessario l’intervento degli agenti anche a seguito di liti e discussioni avvenute nell’esercizio.

Alla luce del quadro complessivo emerso, e della valutazione del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è reso quindi necessario disporre il divieto definitivo di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altra attività collegata.