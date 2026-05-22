Valdilana, auto si schianta contro due mezzi in sosta: nei guai il conducente

Verrà molto probabilmente deferito l’uomo al volante che, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe scontrato con due auto in sosta. Il sinistro è avvenuto intorno all’una di questa notte, 22 maggio, a Trivero, nel comune di Valdilana.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito. Dai successivi riscontri sarebbe emerso che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Ora, rischia una denuncia.

Nel pomeriggio di ieri, invece, si è verificato un altro incidente tra più mezzi a Biella. In questo caso, sono giunti gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale sanitario del 118.