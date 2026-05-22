Casale Monferrato, incendio videoteca: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Biella FOTO

Ieri 21 maggio, a Casale Monferrato, si è scatenato un incendio all'interno di una videoteca, per il quale è stato necessario l'intervento di numerose squadre VF del Comando di Alessandria e di Vercelli. Questa mattina è giunta la richiesta di attivazione da parte del Nucleo Investigativo Antincendi Regionale, che ha inviato sul posto il personale del Comando VVF di Biella, per la ricerca delle cause.

Il N..I.A. sta operando, insieme all'ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando VVF di Alessandria e della Polizia del Commissariato di Casale, per lo svolgimento di tutte le attività di indagine volte a stabilire l'origine, lo sviluppo e le cause dell'evento incendiario.