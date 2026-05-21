BCV Acque, oggi la decisione del TAR Piemonte sui ricorsi contro il gestore unico

Nella giornata di oggi, 21 maggio 2026, il TAR del Piemonte è chiamato a pronunciarsi nel merito sui ricorsi presentati dal Comune di Vercelli, da Iren e da ASM Vercelli contro l’affidamento degli acquedotti territoriali al gestore unico pubblico BCV Acque Spa. Una decisione particolarmente attesa, che potrebbe incidere sul futuro assetto del servizio idrico nel territorio.

L’annuncio ufficiale della nascita di BCV Acque come gestore unico del servizio idrico integrato era arrivato lo scorso 5 febbraio, durante una conferenza stampa tenuta dall’amministratore delegato Leonardo Gili, presidente del Consorzio Baraggia e della SII, alla presenza del presidente Fabrizio Amatelli. Del Consiglio di amministrazione fanno parte anche la vicepresidente Laura Leoncini e i consiglieri Gabriele Martinazzo e Maria Cristina Patrosso.

Nel frattempo, proprio in queste settimane, i Comuni entrati nella gestione di BCV Acque stanno informando i cittadini del passaggio operativo al nuovo gestore. A partire da questo mese, infatti, le bollette del servizio idrico saranno emesse direttamente da BCV Acque e riporteranno la nuova intestazione.

Non sono previste modifiche né alle modalità di pagamento già in uso con il precedente gestore né alle condizioni di fornitura del servizio. La transizione, viene sottolineato, avverrà senza interruzioni: il servizio continuerà a essere garantito regolarmente e anche gli sportelli aperti al pubblico manterranno invariati orari e attività.