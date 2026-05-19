Traffico illecito di rifiuti tra Italia ed Europa centrale, Pichetto: "Fondamentale per tutelare ambiente"

“Un segnale formidabile nel contrasto ai reati ambientali, fondamentale per tutelare ambiente, salute pubblica e concorrenza leale tra imprese”. E’ quanto dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a seguito dell’operazione internazionale scattata oggi contro il traffico illecito di rifiuti tra Italia ed Europa centrale, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Trento.

“Come Mase e come Governo”, ha sottolineato il Ministro, “ribadiamo da sempre il nostro sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura impegnate contro le ecomafie, presidio fondamentale dello Stato nella salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica”.