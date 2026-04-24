Bollette dell'acqua, da maggio l'intestazione sarà BCV Acque SPA

CORDAR BIELLA INFORMA che

con Deliberazione n. 1057 della Conferenza di EGATO 2 Piemonte del 1° settembre 2025, la gestione del Servizio Idrico Integrato nei territori del Biellese, Vercellese e Casalese è stata affidata a BCV Acque S.p.A.

A partire dal mese di maggio 2026, le bollette saranno emesse dal nuovo gestore e riporteranno l’intestazione:

con indicazione del riferimento territoriale

Non subiranno alcuna variazione le modalità di pagamento già definite con il precedente gestore, né le specifiche condizioni di fornitura.

Il servizio sarà garantito senza interruzioni e gli sportelli aperti al pubblico proseguiranno le loro attività regolarmente e senza variazioni.

Gli uffici saranno a disposizione ai numeri

§ 800 90 36 15 - Servizio Clienti

§ 800 90 36 25 - Pronto Intervento

Sito internet www.bcvacque.it

Mantenendo saldo l’obiettivo di fornire all’intera Utenza efficienza e qualità, si assicura che verrà perseguito il miglioramento del servizio, in ottica di ottimizzazione e crescita continua.