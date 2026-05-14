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ECONOMIA | 14 maggio 2026, 17:00

Cordar Biella, nuovo membro per il CdA: è Carlo Maggia

Cordar Biella, nuovo membro per il CdA: è Carlo Maggia

Cordar Biella, nuovo membro per il CdA: è Carlo Maggia

Il presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo e la consigliera Laura Leoncini hanno salutato ed accolto il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Carlo Maggia, recentemente nominato dall’Assemblea dei Soci.

c. s. Cordar Biella g. c.

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