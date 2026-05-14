Cordar Biella, nuovo membro per il CdA: è Carlo Maggia

Il presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo e la consigliera Laura Leoncini hanno salutato ed accolto il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Carlo Maggia, recentemente nominato dall’Assemblea dei Soci.
In Breve
giovedì 14 maggio
mercoledì 13 maggio
lunedì 11 maggio
giovedì 07 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Ferita e bloccata in casa con un cane, soccorsa una donna dalla Polizia
Sul posto anche 118, Vigili del Fuoco e operatori del canile.