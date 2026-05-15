Le stampe su pluriball di Ceretti alla collettiva “STREET-PHOTOGRAPHY” in Toscana FOTO

Dallo scorso sabato 9 maggio, le originali stampe su pluriball a firma del fotografo biellese Stefano Ceretti che lo stesso autore chiama pluribART, sono esposte a Capraia Fiorentina, tra le mura della Ex Fornace Pasquinucci. In questo spazio immenso e suggestivo dialogano con il tema della mostra collettiva “STREET-PHOTOGRAPHY”, curata da Giuseppe Ferraina.

"Scegliere il pluriball non è solo una sperimentazione tecnica - spiega Ceretti -, è il tentativo di dare una terza dimensione all'istinto della strada, trasformando un materiale da imballaggio in un filtro emozionale che incuriosisce e cattura lo sguardo. Un percorso di ricerca che porto avanti da oltre un anno e che, tappa dopo tappa, sta riscuotendo un successo che mi riempie di orgoglio. Dietro la magia di una mostra, però, c'è un lavoro invisibile fatto di prove, fallimenti e intuizioni. Questo cammino nel 2026 è reso possibile da chi ha creduto nella mia visione. Grazie al loro sostegno, l'opera non è solo un’immagine appesa a un muro, ma il punto d'arrivo di una sperimentazione serena e profonda".