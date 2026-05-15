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Cossato e Cossatese | 15 maggio 2026, 09:00

Mottalciata, il Comune affida il campo sportivo

Mottalciata, il Comune affida il campo sportivo

Mottalciata, il Comune affida il campo sportivo

Il Comune di Mottalciata ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento del campo sportivo comunale. Il bando riguarda il campo da calcio a 11, con terreno in erba naturale, spogliatoi, locali accessori e aree verdi pertinenziali.

L’impianto, omologato FIGC fino alla Prima Categoria, sarà concesso in gestione per 5 anni. L’affidamento è finalizzato alla promozione dell’attività sportiva, alla valorizzazione delle associazioni del territorio e all’utilizzo sociale e inclusivo della struttura, con particolare attenzione a giovani, scuole e persone con disabilità.

Non è previsto alcun canone di gestione. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 28 maggio 2026, con consegna a mano presso il Comune, previo appuntamento al numero 0161 857112.

Ulteriori informazioni sono disponibili negli uffici comunali, sul sito del Comune di Mottalciata e tramite il QR code riportato sull’avviso.

G. Ch.

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