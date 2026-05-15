Mottalciata, il Comune affida il campo sportivo

Il Comune di Mottalciata ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento del campo sportivo comunale. Il bando riguarda il campo da calcio a 11, con terreno in erba naturale, spogliatoi, locali accessori e aree verdi pertinenziali.

L’impianto, omologato FIGC fino alla Prima Categoria, sarà concesso in gestione per 5 anni. L’affidamento è finalizzato alla promozione dell’attività sportiva, alla valorizzazione delle associazioni del territorio e all’utilizzo sociale e inclusivo della struttura, con particolare attenzione a giovani, scuole e persone con disabilità.

Non è previsto alcun canone di gestione. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 28 maggio 2026, con consegna a mano presso il Comune, previo appuntamento al numero 0161 857112.

Ulteriori informazioni sono disponibili negli uffici comunali, sul sito del Comune di Mottalciata e tramite il QR code riportato sull’avviso.