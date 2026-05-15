Biella, la Fondazione CRB a sostegno dell’educazione e per il rafforzamento della comunità educante

I contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella rappresentano una risorsa vitale per consolidare l'ecosistema educativo biellese e contrastare la povertà educativa. Nel consiglio di Amministrazione di aprile l’Ente ha ribadito il proprio impegno su questo fronte stanziando contributi per quasi 600 mila euro con i bandi Cammini educanti e EducAzione; fondamentale il sostegno di Banca Simetica che ha stanziato 100 mila euro nell’ambito del bando Cammini educanti.

Attraverso questo bando infatti, l'ente potenzia i servizi extrascolastici come pre-scuola, doposcuola e centri estivi, favorendo la conciliazione vita-lavoro per le famiglie e l'inclusione di minori dai 3 ai 17 anni. Parallelamente, il bando EducAzione mira a contrastare il disagio giovanile e promuovere lo sviluppo di competenze trasversali, rispondendo alla sfida della transizione demografica.

Questi interventi non offrono solo sostegno economico, ma stimolano una progettualità orientata all'impatto sociale, trasformando il Biellese in un modello di "territorio educante" capace di rigenerare legami comunitari e stabilità sociale. Scorrendo gli elenchi dei contributi deliberati emerge infatti in modo nitido l’immagine di un territorio in cui i pochi bambini e ragazzi presenti possono godere di un’offerta formativa ampia, diffusa, accessibile e diversificata non solo nell’ambito scolastico, ma anche in contesti paralleli come i centri estivi, i doposcuola, i corsi di potenziamento o di recupero; un mondo di professionisti e volontari che tutto l’anno affianca le famiglie nel progetto formativo rivolto ai loro figli spesso alleviando difficoltà, facendosi carico di bisogni o individuando talenti nascosti. Un Biellese dunque, anche grazie ai contributi della Fondazione, sempre più a misura di famiglia.

“Il nostro impegno per il territorio si esprime attraverso una strategia integrata dove i bandi Cammini educanti ed EducAzione non sono interventi isolati, ma pilastri di un ecosistema più ampio. Questa visione mette al centro il tema della crescita della comunità educante biellese la cui forza offre strumenti concreti alle famiglie per affrontare le sfide quotidiane che la crescita dei figli impone in un contesto sempre più complesso, tecnologico e caratterizzato da incertezze lavorative e sociali. In questo quadro i bandi si integrano con un’offerta di servizi globali che comprende Cascina Oremo, i bandi SportEducation e Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario e progetti come Muse alla lavagna e Muse a Olimpia, per i quali in questi giorni si stanno aprendo le call per la scelta delle attività da proporre e che portano i laboratori didattici e sportivi a disposizione di tutte le scuole biellesi. Connettere scuola, famiglie e terzo settore per offrire ai nostri giovani pari opportunità di crescita, contrastando attivamente il disagio e valorizzando il talento è infatti la missione che la Fondazione si è data". Dichiara Michele Colombo Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Bando Cammini educanti:

Il bando Cammini educanti mira a potenziare i servizi extrascolastici (pre/post-scuola, doposcuola e centri estivi) per minori dai 3 ai 17 anni nel Biellese. L'obiettivo è favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e garantire un'offerta educativa di qualità che contrasti la povertà educativa. Attraverso il sostegno a enti del Terzo Settore, la Fondazione promuove l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenze relazionali in contesti non formali.

Il contributo massimo richiedibile ed assegnabile dalla Fondazione era pari a € 10.000 e il bando è stato cofinanziato da Banca Simetica che ha deliberato contributi a favore delle seguenti progettualità per un ammontare complessivo di € 100.500,00:

Ente beneficiario Comune sede legale Titolo progetto Importo proposto Parrocchia di S. Paolo Biella Estate Insieme – Comunità educante e laboratori educativi per l’estate 2026 10.000,00 € Parrocchia Santa Maria Assunta Cossato Oratorio estivo 2026 10.000,00 € Parrocchia Gesù Nostra Speranza Cossato Speranza '26 Crescere insieme 10.000,00 € Parrocchia di S. Lorenzo Verrone Sotto il sole di Verrone 10.000,00 € Parrocchia San Cassiano Biella Attività educativa e formativa per bambini e ragazzi - Anno 2026 10.000,00 € Parrocchia S. Eusebio prete Pollone Doposcuola Verso l'altro 10.000,00 € Parrocchia di San Grato - Biella Cossila Crescendo, la mente del cuore 10.000,00 € Parrocchia San Germano Tollegno Giovani in cammino 2026 7.500,00 € Parrocchia Santa Maria Assunta Mongrando rEstate al centro 7.500,00 € Parrocchia di San Pietro Candelo Centro Estivo 2026 - Crescere insieme 5.000,00 € Parrocchia di S. Ambrogio di Sordevolo Sordevolo Attività educative per bambini, ragazzi e giovani della comunità di Sordevolo_2026 5.500,00 € Parrocchia Santa Maria assunta Salussola Estate Ragazzi 5.000,00 €

Per quanto riguarda la Fondazione, questo è l’elenco dei contributi deliberati nell’ambito dell’area Educazione e Ricerca:

Bando Cammini Educanti

(TOTALE € 139.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 139.000,00

Educazione, istruzione € 139.000,00

€ 10.000,00 Biella rugby club A.s.d. – Biella (BI), per il progetto Biella multisport camp

€ 10.000,00 Asilo infantile di Biella Vandorno O.d.v. – Biella (BI) , per il progetto "Un anno con noi" – Continuità educativa dalla scuola al centro estivo al Vandorno

€ 9.500,00 Opificiodellarte - Biella, per il progetto Opicampus - Opificio Summer Camp...parti per un'avventura artistica

€ 9.500,00 Scuola dell'infanzia Fondazione Asilo infantile Aldisio e Bertola – Muzzano , (BI), per il progetto Radici sicure, mondi da scoprire

€ 9.000,00 Piccola fata O.d.v. - Pettinengo, (BI), per il progetto La piccola fata cresce con me

€ 7.500,00 Tanaliberatutti! A.p.s. - Donato (BI), per il progetto "Borgo educante: l'estate alla tana di Donato"

€ 7.500,00 Ap.s. Bambini "al centro"- Biella (BI), ,per il progetto Come suona il riciclo?

€ 7.500,00 Associazione genitori Chiavazza A.p.s.- Biella, per il progetto “Su piccoli sentieri...verso grandi orizzonti”

€ 7.500,00 Winter Brich Valdengo A.s.d.- Valdengo (BI), per il progetto Winter brich summer camp

€ 6.500,00 Associazione meraviglia A.s.d. – Portula (BI), per il progetto Centro estivo 2026 Portula

€ 6.000,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale -Biella (BI), per il progetto Todos! Todos! Todos!

€ 5.000,00 EduTerra A.p.s.- Camandona (BI), per il progetto Tra le onde del bosco

€ 5.000,00 Incontromano O.d.v. E.t.s. – Biella (BI), per il progetto Nessuno escluso!

€ 5.000,00 Crescere in Valle A.p.s. - Campiglia Cervo (BI), per il progetto E-state in Valle Cervo

€ 4.000,00 Associazione facimus famiglie Vigliano - Vigliano Biellese (BI), per il progetto Educamp: Centri estivi creativi ed inclusivi

€ 4.000,00 Asilo infantile Ottavio Rivetti - Sala Biellese (BI), per il progetto Citius, altius, fortius: insieme verso il futuro a Sala Biellese

€ 4.000,00 Vedo voci Associazione genitori bambini sordi - Biella (BI), per il progetto Segni nel paesaggio: percorsi di cultura accessibile nel Biellese

€ 4.000,00 A.g.e.s.ci. Biella Associazione guide e scout cattolici italiani gruppo Biella 1 – Biella (BI), per il progetto Cammin facendo

€ 3.500,00 Famiglie in gioco - Camburzano (BI), per il progetto Centro estivo a Camburzano 2026

€ 3.500,00 Il Sogno di Gio O.d.v. -Vigliano Biellese (BI), per il progetto Crescere divertendosi: formazione per animatori del futuro

€ 3.500,00 Parrocchia nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora - Biella (BI), per il progetto inverso: una casa per tutti

€ 2.500,00 A.s.d. Bears basket Biella - Cossato (BI), per il progetto Summer camp 2026

€ 2.500,00 Parrocchia di Santa Maria della pace- -Pralungo (BI), per il progetto crescere insieme d'estate

€ 2.000,00 Asilo infantile di Favaro – Biella (BI), per il progetto Un'estate al Favaro per i più piccoli.

Bando EducAzione

Il bando EducAzione è finalizzato a contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica, promuovendo il benessere psicofisico e l'orientamento dei ragazzi. L'iniziativa sostiene progetti che sviluppino competenze trasversali e professionalizzanti, preparandoli alle sfide della transizione demografica e lavorativa; il contributo massimo richiedibile ed assegnabile dalla Fondazione era di

€ 20.000,00. Complessivamente sono stati stanziati 354.000 euro imputati all’area Educazione e Ricerca.

Bando EducAzione

(TOTALE € 354.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 354.000,00

Educazione, istruzione e formazione € 354.000,00

€ 20.000,00 U.p.B.Educa - Università popolare Biellese per l'educazione continua – Biella, per il progetto “Insieme per educare e formare”;

€ 20.000,00 Fondazione Olly E.t.s. – Biella, per il progetto “Benessere a scuola”;

€ 15.000,00 WWF Aree protette biellesi O.d.v. – Biella, per il progetto “Tutto intorno a un albero”;

€ 15.000,00 Storie di Piazza A.p.s. – Bioglio (BI), per il progetto “Se finissero le parole - Formazione e distribuzione”;

€ 15.000,00 Biella Cresce A.p.s. – Biella, per il progetto “Potenziare con i giochi matematici: consolidiamo le competenze di chi aiuta a crescere”;

€ 15.000,00 Cooperativa sociale Oltreilgiardino impresa Sociale E.t.s. – Valdilana (BI), per il progetto “Edu-connection: ponti digitali tra scuola e famiglia”;

€ 15.000,00 Cooperativa sociale Domus Laetitiae o.n.l.u.s. – Sagliano Micca (BI), per il progetto “La meraviglia di diventare grandi”;

€ 15.000,00 Fondazione Marco Falco E.t.s. – Verrone (BI), per il progetto “Tandem – il gruppo rifugio”;

€ 15.000,00 Associazione girotondo O.d.v. – Valdilana (BI), per il progetto “Girotondo educante: alleanze territoriali per l'inclusione e lo sviluppo del potenziale dei minori fragili”;

€ 15.000,00 Parrocchia di San Pietro – Candelo (BI), per il progetto “Connessioni di comunità: spazi educativi e relazioni inclusive per la crescita di tutti i giovani”;

€ 15.000,00 Anteas Biellese O.d.v. - Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà – Biella, per il progetto “Incanti. Un laboratorio educativo e di comunità”;

€ 14.500,00 Associazione della Trappa onlus – Sordevolo (BI), per il progetto “Imparare facendo”;

€ 13.500,00 Associazione culturale Arcipelago Patatrac – Biella, per il progetto “Io do...Gentilezza - Ieri, oggi e domani”;

€ 12.000,00 Vedo voci Associazione genitori bambini sordi – Biella, per il progetto “Segni di comunità: percorsi di bilinguismo e inclusione per famiglie, scuola e territorio”;

€ 11.500,00 Areté ensemble associazione culturale – Giovinazzo (BA), per il progetto “Teatri Tascabili -Il tempo dell'abbraccio”;

€ 10.000,00 Cooperativa Tantintenti società coopertiva sociale O.n.l.u.s. – Biella, per il progetto “Un banco per due: compiti, parole e legami”;

€ 10.000,00 Maria Cecilia società cooperativa sociale O.n.l.u.s. – Biella, per il progetto “Universo ginkgo”;

€ 10.000,00 BI-Box – Biella, per il progetto “Da cosa nasce cosa. Educare al contemporaneo 2026”;

€ 10.000,00 OpenDot Foundation E.t.s. – Milano, per il progetto “Comunicazione aumentata”;

€ 10.000,00 Parrocchia di San Paolo – Biella, per il progetto “Crescere insieme – una comunità educante nella relazione”;

€ 10.000,00 EduTerra aps – Camandona (BI), per il progetto “Officina natura”;

€ 8.000,00 Big picture family Biella A.p.s. – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto “Tanto tempo fa, in una scuola lontana lontana… Biella incontra Star wars laboratori, scienza, arte e territorio per un progetto educativo diffuso”;

€ 7.500,00 Mafalda – Vocididonne – Biella, per il progetto “Generazioni S-connesse”;

€ 7.500,00 Pericle – Cossato (BI), per il progetto “Memoria e futuro: dalla storia all'innovazione tecnologica, dallo spreco all'uso consapevole, dai diritti alla colonna sonora della vita”;

€ 7.500,00 Tessiture sonore A.p.s. – Biella, per il progetto “Sintonie musicali itineranti”;

€ 6.500,00 Croce rossa italiana - Comitato di Biella O.d.v. – Biella, per il progetto “Croce rossa Biella: formare per proteggere”;

€ 6.500,00 Fondazione Pistoletto Cittadellarte impresa sociale E.t.s. – Biella, per il progetto “Attori di comunità”;

€ 5.000,00 Orizzonti creativi A.p.s. E.t.s. – Biella, per il progetto “Orizzonti di arti sonore e d'assieme”;

€ 4.500,00 Associazione genitori Vandorno A.p.s. – Biella, per il progetto “Crescere insieme, per una scuola inclusiva”;

€ 4.000,00 Anbima A,p.s. Biella – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto "Educere - intervallo sonoro - giovaninbanda" Banda musicale giovanile provinciale Anbima Biella - Laboratorio di formazione, inclusione e perfezionamento strumentale”;

€ 4.000,00 Amici dell'istituto La Marmora odv – Biella, per il progetto “A scuola con… metodo”;

€ 4.000,00 Associazione Colsennodipoi – Biella, per il progetto “Territori che creano – piccoli & contemporanei nel Biellese”;

€ 2.000,00 Lions club Biella Bugella Civitas – Biella, per il progetto “Lions Quest”;

€ 500,00 Associazione culturale biellatuttoturismo – Biella, per il progetto “Monumenti aperti”.