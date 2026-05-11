La Regione Piemonte lancia stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles

La Regione Piemonte apre una nuova selezione per sei tirocini curriculari ed extracurriculari della durata di quattro mesi da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles, con avvio previsto il 1° settembre 2026.

Durante il periodo di stage, i candidati selezionati prenderanno parte alle attività quotidiane della sede piemontese nella capitale belga, in particolare nell’ambito delle pubbliche relazioni e degli affari europei, offrendo supporto ai funzionari dell’Ufficio.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 2 giugno, secondo le istruzioni pubblicate sul sito della Regione Piemonte, nella sezione dedicata a bandi, concorsi, incarichi e stage.

Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, mentre per i curriculari è previsto un rimborso spese forfettario mensile dello stesso importo. Per entrambe le tipologie verrà inoltre assegnato un contributo di 250 euro per la mobilità iniziale e finale.

“L’obiettivo di questi tirocini – dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – è offrire a chi verrà prescelto la possibilità di entrare in contatto con le strutture comunitarie, consolidare una formazione specifica e favorire una maggiore conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal settore delle politiche europee, aumentando al tempo stesso la conoscenza dell’Unione Europea e delle sue attività verso il territorio. È sempre più importante favorire la creazione di professionalità idonee a lavorare nelle strutture dell’Unione Europea, a fronte della sua crescente centralità nelle politiche pubbliche e internazionali. È un’occasione che offriamo ai nostri giovani e al nostro Piemonte”.

Si tratta dell’ottava selezione promossa dalla Regione Piemonte. Nelle precedenti edizioni, che hanno registrato centinaia di candidature, sono stati scelti 42 tirocinanti: 28 donne e 14 uomini, tutti provenienti dall’Università di Torino.

I corsi di laurea frequentati dai partecipanti selezionati sono stati Scienze Internazionali, con 23 tirocinanti, European Legal Studies, con 6, Giurisprudenza, con 5, Scienze del Governo, con 3, Area and Global Studies for International Cooperation, con 2, oltre a Scienze amministrative e giuridiche per le amministrazioni pubbliche e private, Comunicazione Pubblica e Politica e Applied Economics and Markets, ciascuno con un tirocinante.

Il 67% dei partecipanti ha svolto un tirocinio extracurriculare. Anche grazie all’esperienza maturata negli uffici di Bruxelles della Regione Piemonte, gli ex tirocinanti ricoprono oggi ruoli tecnici, gestionali e di supporto presso la Commissione Europea o agenzie collegate, oppure operano nella rappresentanza di interessi specifici, nella gestione di progetti, nella cooperazione internazionale, nelle relazioni internazionali o nella consulenza strategica per aziende.